Laat je isolatiewerken uitvoeren of zonnepanelen plaatsen? Bij vzw BEA kan je tot 15.000 euro renteloos lenen Rutger Lievens

22 september 2020

13u58 1 Aalst Wil je besparen of heb je plannen om energiebesparende maatregelen in jouw woning te laten uitvoeren, dan kan je nog steeds terecht bij Energiehuis BEA. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan er renteloos lenen tot 15.000 euro.

“We merken dat nog steeds te weinig mensen hun weg vinden naar de Vlaamse Energielening. Dit kan nochtans een handig financieel hulpmiddel zijn voor de altijd maar strenger wordende energienormen voor woningen”, zegt BEA-voorzitter Sofie De Gols. Schepen van Energie Katrien Beulens vult aan. “Duurzaamheid wint ook meer en meer aan belang, en energiebesparende maatregelen dwingen zich dus op. De Vlaamse Energielening biedt hier zeker mogelijkheden voor.”

De Vlaamse Energielening is er speciaal voor een specifieke doelgroep. Belangrijkste voorwaarde is de inkomensgrens van 31.550 euro/jaar + 1.650 euro/j per persoon ten laste. Ook mensen met een verhoogde tegemoetkoming of een vervangingsinkomen kunnen in aanmerking komen. De lening kan gebruikt worden voor isolatiewerken, hoogrendementsglas, energiezuinige verwarming, ventilatie, PV-panelen en PV-boilers. Zeker de moeite waard dus om hierrond verder te informeren als je energiebesparende maatregelen wil laten uitvoeren. Wie hierbij extra hulp kan gebruiken, kan bij dit proces ook begeleiding krijgen van onze Benovatiecoach.

Meer info over de voorwaarden kan je terugvinden op www.vzwbea.be . Je kan Energiehuis BEA ook bereiken via energiehuisbea@aalst.be of via 0800/930.30