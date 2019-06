Laat het gras maar groeien: Aalst is eerste ByeByeGrass-gemeente Rutger Lievens

11 juni 2019

14u24 0 Aalst Aalst mag zich als eerste stad van het land ‘ByeByeGrass-gemeente’ noemen. De stad heeft de titel te danken aan Bart Backaert, de man van de groendienst van de stad die al jaren een ecologisch groenbeheer doorvoert in de stad.

De stad Aalst is de voorbeeldstad van een klimaat-robuuste stad en zal als eerste een ByeByeGrass-gemeente worden. De stad krijgt die titel volgende week maandag in het stadspark van Aalst.

De stad zal maandag ook een ByeByeGrass-charter tekenen. “Vanaf 1 januari 2015 trad er een decreet in werking dat het gebruik van pesticiden in openbaar beheer aan banden legt. Dit daagt de huidige visie op groenbeheer uit om op zoek te gaan naar ecologische alternatieven. Eenzelfde decreet zou er moeten komen om gemeenten te verplichten klimaatrobuust te worden tegen 2025", zegt Louis De Jaeger. “Wij proberen alleszins ons steentje bij te dragen via het Bye Bye Grass-charter en we dagen de meest ambitieuze gemeenten uit om zelf, zoals Aalst, pionier te willen zijn.”

