Kunsttentoonstelling in het belfort: “Schilderijen met een knipoog naar de grote meesters” Rutger Lievens

13 oktober 2020

13u38 1 Aalst Kunstenares Carine De Muyter stelt nog tot 18 oktober haar schilderijen tentoon in het belfort van Aalst.

“Ik heb een opleiding gevolgd in de koninklijke academie van Gent en heb altijd in de reclamewereld gewerkt. Zeven jaar geleden ben ik bij de politie begonnen. Naast mijn werk ben ik altijd blijven schilderen en ik verveel me dus nooit. De lockdown is een schildermarathon geworden voor mij. In alle rust. In maart wilde ik al tentoonstellen, maar dat ging dan niet. Ondertussen heb ik nog wat schilderijen kunnen maken, dus het kwam goed uit”, zegt ze.

In haar werk zit er altijd een knipoog naar de grote meesters zoals Ensor, Picasso, Bosch, Van Gogh,... “Als mensen komen kijken, ontdekken ze iets en herkennen ze dingen. Ik merk dat de mensen het fijn vinden”, zegt ze.

Het bezoek aan de Ridderzaal van het belfort is gratis. De tentoonstelling is elke dag open van 10 tot 19 uur.