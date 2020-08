Kunstoevers: werk van lokaal talent in Netwerk Aalst Rutger Lievens

17 augustus 2020

17u19 1 Aalst In Netwerk Aalst opent Kunstoevers, een tentoonstelling van Aalsterse kunstenaars. De expo is nog tot 13 september te bezoeken aan de Houtkaai.

Netwerk Fabriek en de stad Aalst sloegen de handen in elkaar voor Kunstoevers. De tentoonstelling kadert in het zomerprogramma KOER&TOER. In de pakhuizen bezoek je een tentoonstelling van Ann ‘Raphaëlle’ Vervoenen en Karen Dobbeleir. Zij wonnen de wedstrijd van Kunstoevers, waarbij de stad Aalst en Netwerk Aalst op zoek gingen naar lokaal talent, en veroverden zo een plekje in de spotlights van Netwerk Fabriek.

Op de benedenverdieping is er een groepstentoonstelling met werk van Adriana Barcenas, Anke Debacker, Hans Temmerman, Jonas Callaert, Louise Souvagie en Werner Van Lierde.

“Netwerk Fabriek wil iedereen in Aalst een stem geven”, legt Charlotte Geeraert uit. “We grijpen hiermee terug naar de wortels van Netwerk Aalst als een open huis waar iedereen welkom is: activisten, kunstenaars en kunstliefhebbers, bewoners van Aalst en daarbuiten. Deze tentoonstelling is hiervan een uiting.”

“In dezelfde periode kan je zoals ieder jaar weer genieten van de strafste films in openlucht. Voor KOER&TOER programmeerden we elf films waaronder Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, Knives Out en Queen & Slim”, aldus Netwerk Aalst.