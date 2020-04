Kunstoevers gaat digitaal: “Kom kunstzinnig uit de hoek vanuit je kot” Rutger Lievens

08 april 2020

11u15 0 Aalst Op Kunstoevers tonen Aalsterse kunstenaars hun werk op onverwachte locaties, maar door het coronavirus is dat niet mogelijk. Niet getreurd, Kunstoevers gaat dit jaar wel door, maar dan op digitale wijze. Maak kennis met Kunstoevers Kanaal en kom zelf ook creatief uit de hoek, vanuit je kot.

Kunstoevers kende je al als de bonte verzameling van Aalsterse kunstenaars die samen hun werk tonen tijdens het laatste weekend van april. De voorbije jaren gebeurde dat langs de oevers van de Dender, waar je op onverwachte locaties kon genieten van optredens, performances, workshops en tentoonstellingen. De coronaperikelen houden ons noodgedwongen thuis, dus moest de redactie van Kunstoevers voor deze editie radicaal het roer omgooien. En zo geschiedde: maak kennis met Kunstoevers Kanaal. Want ook binnen je vier muren valt heel wat inspiratie te rapen, toch?

Doe mee

“Alle creatieve zielen in Aalst kunnen intekenen op drie verschillende oproepen”, aldus de redactie van Kunstoevers. “Iedereen kan deel uitmaken van Kunstoevers Kanaal door één of meerdere filmpjes in te zenden.”

De redactie van Kunstoevers Kanaal giet 2 keer per week – op dinsdag en vrijdag - de beste fragmenten in een aflevering van Kunstoevers TV (of kortweg KOTv). Presentatoren Gilles Van Schuylenbergh (kunstenaar, podcaster en beeldmaker) en Ella Michiels (rijzende ster in de radio- en televisiewereld) praten de show aan elkaar en dagen je uit om zelf creatief aan de slag te gaan. Benieuwd? De eerste aflevering bekijk je nu al op www.aalst.be/kunstoevers! Op de website klik je tot eind april eenvoudig door naar al het andere materiaal van Kunstoevers Kanaal.

Drie oproepen

Deelnemen aan Kunstoevers Kanaal kan tot 30 april. Stuur je filmpjes door naar cultuur@aalst.be vóór 30 april. Doe dit in een MP4-formaat van zo hoog mogelijke resolutie via WeTransfer.com. Let erop dat je enkel rechtenvrije muziek en beelden gebruikt. Hoe sneller je filmpje de redactie bereikt, hoe meer kans op publicatie via Kunstoevers Kanaal en KOTv!

1) Win je eigen expo

Maak een origineel filmpje van maximaal 3 minuten. Laat zien wat jij in je creatieve mars hebt. Leid ons rond in je ‘atelier’ en laat je werk zien, of maak een kunstwerk van het filmpje zelf. Deze wedstrijd is bedoeld voor beeldende kunstenaars uit Aalst en omgeving, voor beeldende kunstenaars die al waren ingeschreven voor Kunstoevers 2020 en voor leerlingen van de Aalsterse Academie voor Beeldende Kunsten.

De winnaar krijgt zijn of haar eigen expo in Netwerk Fabriek. Een unieke kans!

2) Maak een stop motion film

Ben je een crack in het maken van stop motion-filmpjes of probeer je het voor het eerst? Netwerk Aalst en vzw Rekker kijken uit naar jouw resultaat. Bedenk een leuk onderwerp en maak er een stop motion-filmpje van maximum 45 seconden van. Heb je geen idee wat stop motion is of hoe het precies werkt? Bekijk de instructievideo’s van vzw Rekker op www.aalst.be/kunstoevers en je kunt meteen aan de slag.

De drie winnende stop motion-filmpjes krijgen een plaats in Netwerk Fabriek.

3) Open oproep “’t Kan Aal”

Ook vanuit je kot kun je kunstzinnig uit de hoek komen. Met een gezonde dosis creativiteit en een positieve instelling kan echt àlles. Daarom lanceert Kunstoevers de open wedstrijd “’t Kan Aal”. Maak van de beperking een deugd en vind een manier om in deze geïsoleerde tijden een kwalitatief hoogstaand filmpje te maken. Fictie, documentaire, experimenteel, videoclip, dans, verhalen, poëzie, workshops, een liedje of volledige huiskameroptredens... Een filmpje van 30 seconden of een volledige langspeelfilm. ‘t Kan allemaal!

De 5 beste filmpjes krijgen een plaatsje in Netwerk Fabriek. Daarnaast zijn er nog tal van andere prijzen te winnen.