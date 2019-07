Kunstenaar Glenn Bracke schenkt Ronn Moss bronzen handafdrukken Rutger Lievens

08 juli 2019

14u17 16 Aalst De Aalsterse kunstenaar Glenn Bracke heeft Ronn Moss - u weet wel, van The Bold and The Beautiful - een cadeau gegeven: afdrukken van Rons handen gegoten in brons. Het is niet de eerste ster die zo’n cadeau krijgt van Bracke.

Bracke verraste ook al Nile Rodgers en Latoya Jackson met bronzen handafdrukken. In Durbuy was het dit weekend de beurt aan Ronn Moss. “Twintig kilogram brons. De handafdrukken zijn gegoten in de Aalsterse bronsgieterij Van Geert. Dit Fame-project is geïnspireerd door de Walk of Fame in de Verenigde Staten. Ronn Moss was er erg blij mee en hij vertelde dat het een mooie plaats krijgt in zijn nieuwe villa in Italië waar hij naartoe verhuist”, zegt Glenn.