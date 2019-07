KSA Roo Erembodegem op kamp in Oudenaarde Rutger Lievens

24 juli 2019

12u12 48 Aalst KSA Roo uit Erembodegem is terug van op kamp in Oudenaarde. Ze bezorgden ons deze mooie foto’s.

“Wij zaten op kamp in Oudenaarde van 11 tot 21 juli. Het was een heel leuk kamp! Jammer genoeg is het al gedaan”, zegt Lieselot De Croock van KSA Roo Erembodegem. “We waren met 60 kampeerders in totaal. We hielden een leuke kampblog bij.”