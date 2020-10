Kritiek op burgemeester D’Haese (N-VA) omwille van uitspraak ‘Aalsterse ziekenhuizen moeten voornamelijk Aalstenaars opvangen’ Rutger Lievens

05 oktober 2020

De linkse oppositie in de gemeenteraad, maar ook Jong Vld Aalst, is verontwaardigd dat burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zegt dat 'Aalsterse ziekenhuizen voornamelijk Aalstenaars moeten opvangen'. De burgemeester zei dat op zondag nadat bekend was geraakt dat de capaciteit van Brusselse ziekenhuizen de limiet hebben bereikt en coronapatiënten dus naar Aalst worden doorgestuurd. "Is dit wie we als Aalst willen zijn?", vraagt Jong Vld zich af.

Nu de capaciteit in Brusselse ziekenhuizen in het rood gaat, sturen ze coronapatiënten door naar Aalst. Daar lopen de COVID-afdelingen ook stilaan vol. Vandaag verhoogt zowel het ASZ als het OLV-ziekenhuis het aantal bedden voor coronapatiënten, maar burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) vindt dat het behapbaar moet blijven. “Niet dat we niet solidair willen zijn, maar Aalstenaars die gezondheidsproblemen krijgen door het coronavirus moeten in Aalsterse ziekenhuizen terecht kunnen”, zei hij.

Solidariteit

De uitspraken veroorzaken veel verontwaardiging in de Aalsterse politiek. “Aalst moet als zorgstad binnen het samenwerkingsverband haar verantwoordelijkheid opnemen. Los van waar je woont heeft iedereen recht op de beste zorg. Die moeten we mee bieden. Tegelijk moeten we de draagkracht van ons zorgpersoneel bewaken, want zonder hen kunnen we dit niet bolwerken. Alleen met solidariteit kunnen we samen deze crisis aan”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

Ook Groen vindt dat Aalst solidair moet zijn met Brussel. “Solidariteit is de kern van de zaak in deze crisis. Als we de coronacrisis succesvol willen aanpakken, moeten we solidair zijn”, zegt gemeenteraadslid Lander Wantens (Groen). “Als er problemen dreigen te komen, kan het schakelzorgcentrum opnieuw opgestart worden. De perceptie creëren dat patiënten die zorg nodig hebben en geweigerd zullen worden is not done. D’Haese is per slot van rekening ook voorzitter van het ASZ en kan perfect maatregelen nemen op lokaal niveau. Tot slot zitten het ASZ en het OLV in hetzelfde netwerk als de ziekenhuizen van Halle en het UZ van Jette”, zegt Wantens.

Zorgstad

Gemeenteraadslid Ann Van de Steen van Lijst A is boos. “Aalst wil zich profileren als zorgstad, maar niet voor Brusselaars? Zo klinkt het toch bij onze burgemeester. We hebben twee schitterende ziekenhuizen met een team experten waar de regio jaloers op is. We hadden een voorbeeldfunctie dankzij het schakelzorgcentrum tijdens een overvloed aan zorgbehoevenden in volle coronacrisis. De laatste weken zien we overal dat het aantal besmettingen stijgt. Na Antwerpen is Brussel aan de beurt. Nu is er de rare uitspraak van onze burgemeester, die de patiënten uit Brussel liever niet ziet komen. Er is nochtans een samenwerkingsverband met de Brusselse ziekenhuizen en tenslotte heeft iedereen recht op de beste zorgen. Willen we ons profileren als zorgstad, dan is dit het moment. We moeten mekaar helpen, dus voor Lijst A zijn ook patiënten uit andere ziekenhuizen welkom in Aalst.”

Zelfs van Jong Vld Aalst, de jongerenpartij van Open Vld dat in de meerderheid zit in Aalst, is er kritiek. “Is dit wie we zijn als stad, is dit de gemeenschap die we willen zijn?”, vraagt de jongerenpartij zich af. “In tijden van crisis zijn we als samenleving op ons best als we solidair en humaan zijn. Burgemeester Christoph D’Haese, u heeft een eed afgelegd, u bent verkozen door de Aalstenaars, dat klopt. Belgische burgers zijn ziek, burgemeester, dagelijks sterven er mensen aan deze pandemie. Wij verwachten dat u handelt als een leider en niet als een pestlijder.”