Kristof Slagmulder (VB) na Unesco-schrapping Aalst carnaval: “Niks mis met dit feest van de spot, Vlaanderen moet dit toeristisch meer promoten” Rutger Lievens

03 februari 2020

18u48 16 Aalst Kristof Slagmulder van het Denderleeuwse Vlaams Belang heeft in het Vlaams parlement aan minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) gevraagd Aalst carnaval toeristisch meer te promoten. “Er is niks mis met dit feest van de spot”, zegt hij.

Slagmulder stelde er een vraag over in het parlement. “Carnaval werd onder politieke-correcte druk in een negatief daglicht gesteld. Na de beslissing van Unesco zou volgens mij carnaval op toeristisch vlak zeker en vast moeten gepromoot worden. Dit behoort tot ons Vlaams cultureel erfgoed en er is niks mis met dit feest van de spot. Tijdens carnaval wordt met alles en iedereen gelachen”, zegt Kristof Slagmulder (VB).

Internationaal promoten

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) zegt dat er tijdens carnaval met alles en iedereen mag gelachen worden. “Maar ik begrijp goed dat bepaalde beelden, los van de intentie waarmee men die rond draagt, ook op een bepaalde manier ontvangen worden”, vertelde ze aan Slagmulder. “Zeker wanneer het, zoals in dit concreet geval, gaat over karikaturen die in het verleden doelbewust zijn gebruikt en misbruikt, en die mee hebben geleid tot een van de ergste misdaden tegen de mensheid in de geschiedenis. Dat moeten we ook durven erkennen.”

Het internationaal promoten van het carnavalsgebeuren in Vlaanderen is momenteel niet voorzien in de beleidsplannen, volgens de minister. “Zoals u weet, leg ik in mijn beleidsvisie sterk de nadruk op het delen van gedragen verhalen. Dit volksfeest, wat niet enkel in Aalst maar ook elders zoals in Blankenberge en Limburg gevierd wordt, valt absoluut onder die omschrijving en lokt ook toeristen naar de betrokken regio’s.”

Geen ondersteuning op vlak van toerisme

“Veelal gaat het echter om toeristen uit eigen land. Binnenlandse promotie behoort niet tot de taakomschrijving van Toerisme Vlaanderen”, zegt ze. “Het carnavalsgebeuren wordt op dit ogenblik niet ondersteund op het vlak van toerisme.”

Vlaams parlementslid Kristof Slagmulder is teleurgesteld door het antwoord van de minister. Het is een gemiste kans om het Aalsters carnaval - en bij uitbreiding het carnaval in de Denderstreek - te promoten in kader van de zogenaamde ‘verhaallijnen’ in de beleidsnota Toerisme van de Vlaamse regering”, zegt hij.