Kringwinkels gesloten tot en met 5 april: “We vragen dan ook om op dit ogenblik geen textiel meer in de containers te steken” Rutger Lievens

17 maart 2020

18u03 0 Aalst De Kringwinkels in Aalst en Lede zijn gesloten tot en met 5 april

“Omdat we bekommerd zijn om de gezondheid van onze medewerkers, de klanten en hun gezinnen sluiten we vanaf woensdag 18 maart tijdelijk de deuren van zowel De Kringwinkel als de Kilomeet en dit tot 5 april”, zo meldt De Kringwinkel. “Afgeven van goederen zal helaas moeten wachten tot onze winkels weer open zijn. We vragen ook met aandrang om geen goederen tijdens de sluiting aan de deur te zetten. Ophaling aan huis van inboedels is stopgezet. Textielophalingen gaan niet door. De textielcontainers zullen slechts heel beperkt kunnen leeggemaakt worden. We vragen dan ook om op dit ogenblik geen textiel meer in de containers te steken.”