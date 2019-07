Kringwinkel Teleshop heet voortaan Stroom: “Op de Tragel een volledig nieuw gebouw realiseren met aandacht voor groen” Rutger Lievens

08 juli 2019

17u46 0 Aalst Kringloopcentrum Teleshop uit Aalst verandert na bijna 30 jaar van naam en wordt vzw Stroom. Bij die organisatie horen kringwinkels, de Kilomeet, De Fietserij, Energiesnoeiers en Cimorné.

“‘Teleshop’ is in Aalst een begrip verbonden aan tweedehands kledij en meubelen. Maar feit is dat de vzw door de jaren heen sterk groeide en ondertussen verschillende afdelingen telt. Stroom vzw is véél meer dan alleen Kringwinkels. Ook de Kilomeet, Fietserij, Energiesnoeiers en Cimorné horen erbij. Bovendien zijn we niet alleen actief in Aalst maar ook in Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Lede, Erpe-Mere, Haaltert en Affligem”, zegt Ilse Top van Stroom.

“Dit blijft een sociaal economisch bedrijf dat energie geeft aan uiteenlopende activiteiten, dat ook al eens graag tegen de stroom in zwemt en dat vooral zorgt voor doorstroom van goederen én mensen. Werk is één van de belangrijkste doelstellingen van Stroom vzw. En dan vooral werk voor wie weinig kansen heeft op de arbeidsmarkt. In 2018 waren er 115 mensen (VTE) aan het werk, waarvan 95 in het kader van sociale tewerkstelling”, zegt ze.

Kringwinkel Stroom

Toekomstplannen In de volksmond zal ‘De Kringwinkel Teleshop’ allicht nog een hele tijd meegaan. “Maar geleidelijk zullen wij volledig overschakelen naar De Kringwinkel Stroom. En met De Kringwinkel Stroom hebben we heel wat plannen. Zo willen we op de Tragel, de huidige locatie van de meubelwinkel, een volledig nieuw gebouw realiseren met veel aandacht voor groen, duurzaamheid en circulaire economie. Een project dat perfect zou aansluiten bij het concept van De Kaaien in Aalst”, zegt Top.

De vzw is ook begonnen met de renovatie van het Cimorné gebouw om in 2019 nieuwe huurders aan te trekken. De Fietserij startte recent een fietskoerierdienst en de bedoeling is om ook uit breiden met een fietsenmaker aan huis.