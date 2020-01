Kostprijs personeelsfeest stad Aalst daalt van 130.000 naar 50.000 euro: “Drankje en hapje in tent op Werfplein” Rutger Lievens

06 januari 2020

18u54 3 Aalst Schepen van Personeel Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) had vroeger vanuit de oppositie al felle kritiek op de kostprijs van het personeelsfeest van de stad Aalst en nu hij schepen is voegt hij de daad bij het woord. De stad geeft geen 130.000 maar 50.000 euro meer uit aan het personeelsfeest. Personeelsleden moeten bovendien 5 euro inkom betalen.

Op 17 januari vindt het jaarlijkse personeelsfeest van de stad Aalst plaats. De voorbije jaren was er felle kritiek op de kostprijs, die ongeveer 130.000 euro bedroeg. Wie aanwezig wou zijn, moest wel 10 euro inkom betalen. Aan Tv Oost vertelt schepen De Gucht (Open Vld) nu dat het dit jaar niet zo’n duur feest zal zijn. Het budget is gedaald van 130.000 naar 50.000 euro. Personeel betaalt 5 euro inkom. Op het Werfplein wordt een tent gezet en er zullen foodtrucks staan. “Het zal meer een afterwork zijn. Het personeel mag iets komen drinken en eten en kan daarna in de stad genieten van de horeca. We zullen onze mensen op een goeie manier bedanken, maar het moet binnen de perken blijven. Aalstenaars betalen belastingen en je kan je afvragen of 130.000 euro per jaar te verantwoorden is. 50.000 euro is een mooi bedrag en op die manier kunnen we een gezellig samenzijn organiseren.” De stad verwacht een duizendtal aanwezigen.