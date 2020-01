Korte maar hevige rookontwikkeling na afvalbrand in leegstaande fabriek Koen Baten

02 januari 2020

17u54 0 Aalst In Erembodegem in de leegstaande fabriek van Dekaply is deze namiddag brand uitgebroken in een van de gebouwen. Dit zorgde voor een hevige zwarte rookwolk, maar de brandweer had de situatie snel onder controle.

De brand werd opgemerkt omstreeks 16.15 uur, maar ontstond vermoedelijk al iets vroeger. De fabrieksgebouwen liggen erg afgelegen achter nieuwe kantoren die gebouwd worden in de Nachtegaalstraat in Erembodegem.

Een hevige zwarte rookwolk was te zien van ver, maar de brandweer had alles snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan en of er externe factoren aanwezig waren is niet duidelijk. Het bedrijf verwerkte hout maar werd in 2013 gesloten. Drie jaar geleden werd er een herinrichting voor de site voorzien.

Het gebouw wordt meermaals betreden door krakers. Er raakte niemand gewond bij de brand.