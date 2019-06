Korte broek ook in Aalsterse gemeenteraad niet gewenst: “Niet echt gepast”, vindt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) Rutger Lievens

25 juni 2019

20u11 0 Aalst Gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) vindt net als de collega’s in Gent dat je in stijl naar de gemeenteraad van Aalst moet komen. Geen korte broek dus, ook al is het buiten gevoelstemperatuur 44 graden. “Uit respect voor de instelling”, zegt Coppens.

“Er zijn in ons huishoudelijk reglement geen afspraken met betrekking tot de dresscode in de gemeenteraad en ik ben ook zeker niet van plan om daar regels rond te bepalen. Ik begrijp de oproep van Christophe Peeters uit Gent echter wel. De gemeenteraad is geen terrasje op de Grote Markt, uit respect voor de instelling en voor het mandaat dat we daar bekleden lijkt een korte broek voor de heren mij niet echt gepast. Maar ik ga er de raadsleden ook niet op aanspreken. Ik ga ervan uit dat ze zichzelf voldoende bewust zijn van wat passend is en niet”, zegt Coppens (N-VA) net voor de gemeenteraad.

De heren in de gemeenteraad hadden geen berisping van de voorzitter nodig, iedereen kwam netjes in lange broek naar de gemeenteraad. “Al denk ik dat ik wel al eens een korte broek heb gedragen”, twijfelt Lander Wantens (Groen). “Ik zou het wel durven”, zegt Deniz Özkan (sp.a). “Ik ook”, beaamt Sam Van de Putte (sp.a). “Als je op je werk een korte broek mag dragen en je moet rechtstreeks naar de gemeenteraad, dan zou ik niet naar huis lopen om met te omkleden.” Zelfs Matthias De Ridder (schepen voor N-VA) kwam tegen alle verwachtingen in binnen met een lange broek. “Ik heb een hele dag in korte broek gewerkt, maar voor de gemeenteraad snel nog iets anders aangetrokken.”