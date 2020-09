Korte achtervolging eindigt in crash tegen brugpijler Koen Baten

11u00 0 Nieuwerkerken Een bestelwagen is afgelopen nacht gecrasht tegen een brugpijler in Nieuwerkerken bij Aalst. Voorafgaand aan het ongeval zou er een korte politieachtervolging zijn geweest, maar het is nog niet duidelijk wat de reden hier van was. De chauffeur werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 00.30 uur vannacht in de Rijdentstraat in Nieuwerkerken. Een bestelwagen werd er achtervolgd door de Aalsterse politie. Na een korte achtervolging liep het plots mis en stuurde hij met zijn voertuig tegen een brugpijler. De schade aan de wagen was aanzienlijk en de bestuurder raakte ook gewond bij het ongeval.

Wat de reden van de achtervolging was is niet duidelijk. De schade aan het voertuig was groot en moest getakeld worden.