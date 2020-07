Koreaanse bubble tea- en noedelbar Toki in Sint-Jorisstraatje komt als nieuw uit de lockdown Rutger Lievens

01 juli 2020

19u35 20 Aalst De Koreaanse bubble tea-bar Toki in de Sint-Jorisstraat heeft tijdens de coronacrisis een ware metamorfose ondergaan. De focus ligt niet meer alleen op de bubble tea, maar evenveel op noedels.

Tien jaar geleden begon de familie met een Aziatische winkel in de Sint-Jorisstraat. “Mijn ma kookt graag Koreaanse keuken. Een paar jaar geleden is dat dan geëvolueerd naar een minibar. Niet de doorsneechinees, dus begonnen we met bubble tea. Iets dat nog niet bestond in Aalst. Oorspronkelijk was Toki gericht op studenten die tijdens de middag iets eten. Tot nu toe lag de nadruk op de bubble tea, maar we willen breder gaan”, zegt Azim Uzakov. In de lockdown is er hard gewerkt om de zaak een nieuwe look te geven. “Het is een bubble tea-bar maar ook een noedelbar nu. Omdat veel mensen de combinatie van de twee maken”, zegt de uitbater, die hoopt dat de werken in de straat snel achter de rug zijn.