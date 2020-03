Koppel zit met kleindochter vast in Portugal: “De grenzen van Spanje en Frankrijk zijn dicht, dus kunnen we niet terugrijden naar België” Rutger Lievens Marc Coppens

26 maart 2020

16u56 9 Aalst Geert Hoebeeck en Viviane Brisard uit Aalst en hun kleindochter Leia kunnen voorlopig niet terugkeren uit Portugal naar België. Ze zijn op reis met de camper en om terug in Aalst te geraken moeten ze door Spanje en Frankrijk rijden, maar de grenzen zijn dicht. Wanneer ze weer thuis zullen zijn, weten ze nog niet.

Geert Hoebeeck, Viviane Brisard, kleindochter Leia en de twee honden verblijven in Porto Covo in Portugal, op zo’n twee uur rijden ten zuiden van Lissabon. Ze bezochten er de schoonouders van hun dochter. Die hebben daar een boerderij waar Geert en Viviane hun camper mochten parkeren. “In de eerste week van maart zijn we vertrokken, nog voor de maatregelen van de Belgische regering”, vertellen Geert en Viviane.

Eén dode

“We zijn met onze kleindochter op bezoek bij de schoonouders van onze dochter Elke. Normaal zou onze dochter met haar man nu naar Portugal vliegen en op bezoek komen. Wij zouden dan terug naar Aalst vertrekken, maar het ziet er naar uit dat we nog een tijdje in Portugal zullen vastzitten", zegt Geert. “De ouders van Leia missen haar nu langer dan gepland. We proberen zoveel mogelijk foto’s door te sturen”, zegt Geert.

In de streek waar de Aalstenaars nu verblijven, zijn er voorlopig weinig slachtoffers van het coronavirus. “In deze regio is er één dode gevallen. De toestand is hier nog niet te vergelijken met wat er in Spanje aan het gebeuren is. Alles is onder controle, net zoals in België”, zegt Geert.

Onduidelijkheid troef

Toch zouden Geert en Viviane graag terugkeren naar België, maar dan wel met hun camper. “Als vrachtwagens nog toegelaten zijn om door Spanje en Frankrijk te rijden, waarom mobilhomes dan niet meer?”, vragen Geert en Viviane zich af. Terugkeren met het vliegtuig is geen optie. Ze willen hun honden niet achterlaten. Er is veel onduidelijkheid. “Volgens een Portugees decreet tegen het coronavirus moeten alle campings en camperplaatsen sluiten en moeten we tegen vrijdag het land verlaten. We hebben al een mail gestuurd naar de ambassade, maar krijgen geen antwoord”, zegt het koppel. Hoe het dus verder moet, weten ze niet. Voorlopig blijven ze op de boerderij, in de hoop dat de situatie verandert.