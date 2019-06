Koppel overvallen na avondje uit, man kan dader pistool afhandig maken Koen Baten Rutger Lievens

03 juni 2019

15u12 20 Aalst Dimitri De Kegel en zijn vrouw Marijke beleefden afgelopen weekend de schrik van hun leven. Aan de Maanstraat in Aalst werd het koppel plots bedreigd door twee overvallers met een pistool, terwijl ze de handtas van de vrouw eisten. Dimitri kon het duo overmeesteren door het geweer uit hun handen te slaan. “Ik wilde mezelf en mijn vrouw verdedigen”, aldus Dimitri.

Het koppel was zondagavond naar het Latino-festival op het Werfplein in Aalst geweest. Rond middernacht gingen ze samen naar huis via de Molenstraat. Op het einde van de Maanstraat merkte het koppel plots twee mannen op. “We zagen opeens dat het duo voor en achter ons kwam staan. Een van hen haalde vervolgens een pistool boven het richtte het op ons”, zegt Dimitri. “Tot drie maal toe herhaalde hij het woord handtas, maar meer heeft de dader nooit gezegd”, klinkt het.

Daders weggevlucht

Het koppel verstarde voor enkele seconden na de poging tot overval, maar plots ging Dimitri de man met het pistool te lijf. “Ik sloeg een keer op zijn linkerhand, waardoor het pistool uit zijn handen op de grond viel. Daarna verkocht ik hem ook nog een vuistslag, waarna ze allebei op de vlucht sloegen.” Enkele getuigen hoorden daarna ook een auto vertrekken, maar het is niet duidelijk of dat de wagen van de daders was. “Ik wou hen nog achterna lopen, maar mijn vrouw was er niet gerust op en riep mij om terug te komen, waarna we de politie hebben verwittigd.

Wat er mij bezielde om hen aan te vallen, weet ik niet. Ik wilde gewoon mijn gezin beschermen, want dit kon ik niet laten gebeuren Dimitri De Kegel

De agenten waren binnen de vijf minuten ter plaatse en namen een verklaring af van het koppel. Het wapen hebben ze meegenomen voor verder onderzoek. De mannen waren niet gemaskerd, maar door de verrassing kon Dimitri maar weinig zien van hun gezicht. “Wat er mij bezielde om hen aan te vallen weet ik niet. Ik wilde gewoon mijn gezin beschermen, want ik ben helemaal niet vijandig. Maar dit kon ik niet zomaar laten gebeuren", aldus Dimitri. “De man was niet zo groot, maar wel heel sportief. Het gaat zeker om een jonge man, maar andere kenmerken herinner ik mij niet meer.”

Onder de indruk

Enkele uren na de feiten dringt het pas echt door wat er gebeurde aan de Maanstraat. “Zowel ik en mijn vrouw zijn zeer zwaar onder de indruk van de feiten. We hebben echt geluk gehad dat het niet erger is afgelopen. Ik wil mij niet zomaar laten doen, maar als je er achteraf bij nadenkt heb ik wel een risico genomen", aldus Dimitri. Het is niet duidelijk of er al een spoor is naar de daders. “Het is spijtig dat dit incident gebeurd is, want wij wonen wel in een mooie buurt, waar hard aan is gewerkt. De laatste maanden gebeuren er echter vaker dingen rond de watertoren die niet deugen”, besluit Dimitri.