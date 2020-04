Koppel dat met kleindochter vastzat in Portugal is veilig en wel terug thuis Rutger Lievens

02 april 2020

15u04 0 Aalst Het koppel uit Nieuwerkerken dat door de coronacrisis vastzat in Portugal, is weer thuis. Het koppel uit Nieuwerkerken dat door de coronacrisis vastzat in Portugal, is weer thuis. Geert Hoebeeck, Viviane Brisard en hun kleindochter konden niet terugkeren met hun camper omdat de grenzen gesloten waren . Uiteindelijk kwam er een oplossing via de ambassade in Portugal.

“We zijn terug ‘in ons kot’”, laten Geert en Viviane weten. “Van de ambassade in Portugal kregen we uiteindelijk de juiste documenten waarmee we mochten vertrekken. In Spanje kregen we een ander document toen we het land binnenreden. Aan de Franse grens moesten we dan weer de papieren tonen die we in Portugal hadden gekregen. Aan de Belgische grens zag de politie dat we een Belgische nummerplaat hadden en mochten we doorrijden”, vertelt Geert. “Opvallend: op de autosnelwegen in het buitenland zie je alleen maar vrachtwagens rijden, in België nog veel auto’s”, aldus Geert, die blij is thuis te zijn.