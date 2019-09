Kop-staartaanrijding op Geraardsbergsesteenweg Koen Baten

19 september 2019

18u18 2

Op de Geraardsbergsesteenweg in Aalst zijn twee voertuigen donderdagavond rond 18 uur met elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde in de richting van Aalst. Vermoedelijk merkte het achterste voertuig zijn voorligger te laat op en reed hij op de auto in. Beide voertuigen liepen lichte schade op en er vielen geen gewonden. De rijstrook was wel een tijdje versperd door de aanrijding.