Koop Lokaalst: bestel online bij 100 Aalsterse handels- en horecazaken Rutger Lievens

07 april 2020

10u24 0 Aalst De stad Aalst lanceert ‘KOOP LOKAALST’, een platform met meer dan 100 Aalsterse handels- of horecazaken met een webwinkel of online bestelmogelijkheden. Surf naar De stad Aalst lanceert ‘KOOP LOKAALST’, een platform met meer dan 100 Aalsterse handels- of horecazaken met een webwinkel of online bestelmogelijkheden. Surf naar www.aalst.be/kooplokaalst en ontdek een divers aanbod van producten die ook tijdens de coronacrisis kunnen besteld worden, weliswaar online.

Met dit initiatief wil de stad Aalst de lokale handelaars een hart onder de riem steken. Door de coronacrisis moeten vele handelaars en horecazaken verplicht hun deuren sluiten. Hoewel ze niet meer fysiek aanwezig zijn, blijven ze online wel nog klaarstaan voor hun klanten.

Dit platform is geen tijdelijk project, maar zal ook na coronacrisis blijven bestaan. Katrien Beulens, schepen van Economie, wijst hiervoor naar het groeiende belang van online - en lokaal shoppen: “Online aankopen zijn een stuk van ons gedragspatroon geworden, en dat wordt in deze tijden alleen maar versterkt. Wij moeten mee met onze tijd, maar dan wel liefst met steun aan onze lokale handelaars.”

Van schoenen tot elektro

Het platform telt al meer dan 100 Aalsterse handelszaken met een brede waaier aan producten, gaande van de nieuwste lentecollecties tot schoenen, brillen, boeken, elektro, designobjecten en lekkere maaltijden. En dat is niet alleen interessant voor eigen aankopen, maar ook voor verjaardagen, geboortes of een jubileum. Verrassen doe je snel en eenvoudig met een thuislevering of een geschenkbon voor later gebruik!

Nog aanmelden?

Handelaars en horecazaken kunnen zich nog steeds aanmelden via aalst.be/kooplokaalst. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Je zaak moet gevestigd zijn in Aalst, en over een webshop of online bestelmogelijkheden beschikken.