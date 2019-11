Koninklijke Aloude Rederijkerskamer de Catharinisten speelt ‘Black Comedy’ Rutger Lievens

19 november 2019

12u50 0 Aalst Komend weekend gaat de komedie Black Comedy van de Koninklijke Aloude Rederijkerskamer de Catharinisten in première.

“Een komedie die uw lachspieren op de proef zal stellen”, zo beloven de Catharisten. “We starten in het donker; een jonge kunstenaar heeft alles netjes voorbereid. Om indruk te maken op zijn toekomstige schoonvader en op een mecenas die hopelijk werk van hem zal kopen, heeft hij het prachtige interieur van buur ‘geleend’. Die is immers toch op reis. Maar dan ontstaat er een kortsluiting en daagt de buur op die niet mag weten dat zijn meubelen gebruikt zijn. Het moet dus donker blijven. Wat er dan gebeurt, is pure slapstick! Maar wees gerust, het publiek krijgt alles ‘haarfijn’ te zien.

Locatie: ‘t Katrientje Vooruitzichtstraat 1A in Aalst in de theaterzaal ‘Herman Slagmulder’.

Speeldata:

22-23 nov.’19 om 20u

29-30 nov.’19 om 20u

1 dec.’19 om 15u

5-6-7 dec.’19 om 20u

reserveren via e-mail: reservaties@catharinisten.be of via telefoon : 0473/96 99 34 of www.catharinisten.be