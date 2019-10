Komen sociale woningen Moorselbaan en Louis Paul Boonstraat op de markt? “Opnieuw worden sociale woningen verkocht” Rutger Lievens

30 oktober 2019

17u34 0 Aalst Een van de besparingsideeën die nu circuleren bij het stadsbestuur is de verkoop van de stedelijke sociale woningen. De verkoop van de sociale woningen aan de Moorselbaan voor 1 miljoen euro en van de sociale woningen van de Louis Paul Boonstraat voor 1,3 miljoen euro moet de stadskas spijzen. “En dit terwijl de wachtlijsten voor sociale huurwoningen langer zijn dan ooit”, zegt sp.a’er Sam Van de Putte.

“De besparingsplannen van de Aalsterse bestuursmeerderheid voorzien de vermarkting van heel wat stadspatrimonium. Sp.a ziet met lede ogen aan dat ook de resterende sociale woningen van de stad aan de Moorselbaan en de Louis Paul Boonstraat zullen verkocht worden. We eisen dat de opbrengst naar een Aalsters Sociaal Woningfonds gaat”, zegt Sam Van de Putte (sp.a).

“De stad Aalst is altijd één van de weinige steden geweest met een eigen patrimonium aan sociale woningen. De zovele opeenvolgende besturen hebben deze beleidslijn steeds aangehouden als noodzakelijke aanvulling bij het te beperkt aanbod aan sociale woningen van de huisvestingsmaatschappijen. Sinds het vorige bestuur met N-VA worden de sociale woningen verkocht” zegt sp.a fractievoorzitter Sam Van de Putte. “De verkoop van de sociale woningen aan de Moorselbaan voor 1.030.000 miljoen euro en de Louis Paul Boonstraat voor 1.314.000 euro spijst dan wel de stadskas, de wachtlijsten worden er niet door weggewerkt. Alle verantwoordelijkheid wordt nu bij de huisvestingsmaatschappijen gelegd.

Ook Groen is bezorgd. “In plaats van de sociale woningen te verkopen om het tekort in de budgetten op te vangen zou de stad beter investeren in het renoveren van de bestaande sociale woningen en het uitbreiden van het bestaande aanbod”, zegt Lander Wantens (Groen). “Want de wachtlijst voor een sociale woning is zeer lang. Aalstenaars moeten meerdere jaren op een wachtlijst staan alvorens ze toegang krijgen tot een sociale woning. Dit moet voor Groen prioriteit worden aangepakt, want een betaalbare en kwalitatieve woning is een basisrecht.”

Het stadsbestuur van Aalst bespreekt komende maandag opnieuw hoe het verder moet met de meerjarenplanning.