Kom zaterdag in oude klederdracht naar de Legends Game tussen Eendracht Aalst en RSC Anderlecht Rutger Lievens

12 juni 2019

18u40 6 Aalst Eendracht Aalst en de sfeergroep Onion Party Crew vragen supporters om zaterdag in oude klederdracht naar de Legends Game te komen. Oude gloriën van Eendracht spelen zaterdag tegen die van RSC Anderlecht. De aftrap vindt plaats om 19 uur.

“Vak I in de staantribune zal omgetoverd worden tot ‘De Nieuwe Tribuun’, die afgebeeld staat op een foto uit de beginjaren van onze club. Vlak voor de aftrap zal de opmerkelijke tribunefoto uit de jaren 1919 nagebootst worden”, zegt de club.

“Wie deze week op zoek gaat naar een kostuum, passend bij 1919, kan inspiratie halen uit de serie Peaky Blinders. Om deel uit te maken van het tafereel dien je enkel jouw aanwezigheid te bevestigen via het Facebookevent en een ticket voor de staantribune aan te schaffen. Diegenen die in de juiste dresscode komen, ontvangen van de Onion Party Crew een extra toegangsbewijs tot vak I. Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 150", aldus de club.

Om 15.30 is er de voorwedstrijd tussen de oude gloriën bij de Dames en de huidige Eendracht Aalst Ladies.