Koffiebar Philimonius heropent nog niet, zelfs als het mag: “Maar zeven klanten tegelijk toegelaten? Onhaalbaar” Rutger Lievens

02 juni 2020

19u04 32 Aalst Koffiebar Philimonius in de Louis D’Haeseleerstraat in Aalst is sinds de lockdown overgeschakeld op takeaway en het ziet er niet naar uit dat daar verandering in komt met de heropening van de horeca. Als ook in de koffiebar anderhalve meter afstand moet worden bewaard, zakt het aantal toegelaten klanten in Philimonius van 36 naar 7. “Zonder steunmaatregelen een onhaalbare zaak”, zegt uitbater Jo De Bruyne. Uit cijfers van Graydon blijkt dat voor 60 procent van de Aalsterse horecazaken een faillissement dreigt, als er niks gebeurt.

Barista Jo De Bruyne ergert zich dood aan de nonchalance van sommige klanten, die pertinent weigeren of vergeten een mondmasker op te zetten in de koffiebar. “Maar 10 procent van de klanten draagt een mondmasker, 40 procent ontsmet de handen, 60 procent volgt de pijlen op de vloer”, zegt Jo. Hij is bang voor zijn gezondheid en die van zijn gezin. “Als ik ziek word, dan zit ik zonder job en dus zonder inkomsten. Er is weinig begrip bij de mensen. Recent stond er een klant zonder mondmasker nog tegen mij te roepen, omdat ik hem niet wilde bedienen.”

Takeaway

Dagelijks is hij open van 12 tot 17 uur en kan je er koffie, taart, iced coffee/tea en ander lekkers afhalen. Heropenen zoals vroeger, wordt voorlopig moeilijk. Zeker als er zoveel restricties worden opgelegd door de overheid. “Als ik de anderhalve meter afstand moet respecteren, dan mogen er maar zeven klanten in de koffiebar zitten, in plaats van 36. Als ik dan als eenmanszaak ook nog eens alle contactgegevens van de klanten moet noteren... Heropenen zoals vroeger staat dus niet meteen op de planning. Zonder steunmaatregelen is dat onwerkbaar. De horeca is een enorm fragiele sector. Ik pleit voor structurele steun van de overheid, zoals een BTW-verlaging op niet-alcoholische dranken. En geen tijdelijke verlaging, maar een permanente”, zegt hij.

Ook Muriel Wertbrouck van De Kleine Beurs in de Denderstraat in Aalst zegt dat het zonder steunmaatregelen niet haalbaar zal zijn, de heropening. “Als ik met al die regeltjes moet rekening houden zit ik met een probleem. Aan de muren heb ik banken die ik niet kan verschuiven. Mijn tafels staan dus parallel met de muur. Aan een kant staan twee tafels en aan de andere kant drie. In het centrum van het café staat er een biljart die niet zal gebruikt mogen worden. Tussen de tafels en de biljart kan ik geen stoelen plaatsen omdat ik die veilige afstand niet kan garanderen. Ik kan dus maximum tien personen in mijn café toelaten”, zegt de cafébazin. “Als ik de keuze krijg om al dan niet open te gaan, dan ik kies om niet open te gaan - hopelijk met subsidies. Maar dan bestaat de kans dat de klanten naar een ander café trekken. Als ik geen enkele premie meer krijg, vrees ik dat het niet haalbaar is. Mijn hart zegt: opendoen. Mijn verstand zegt ‘beter niet’.”

Grotere terrassen

Zelfs met de geplande heropening is de horeca nog niet uit de problemen. Uit onderzoek van Graydon blijkt dat 60 procent wel eens zou kunnen failliet gaan. Rogier Schockaert van Horeca Oost-Vlaanderen en uitbater van Café De Paris op de Grote Markt van Aalst zegt dat het voor kleine horecazaken moeilijk haalbaar zal zijn om aan de regels te voldoen. “Het is afwachten of de overheid met steun over de brug komt. 60 procent is een hoog cijfer, maar misschien komt dat omdat er in Aalst heel veel horecazaken zijn?”, zegt Rogier. Hij hoopt dat de stad haar duit in het zakje doet. “Wij vragen van de stad meer ruimte voor de terrassen. We vragen geen verhoging van de capaciteit of meer mensen op de terrassen, maar meer ruimte zodat hetzelfde aantal mensen verder uit elkaar kan zitten”, zegt Rogier Schockaert.