Koelmachine bij bedrijf vat vuur, kleine ontploffing door gasfles Koen Baten

16 juli 2019

17u36 0 Aalst Bij Degomeat, een bedrijf dat voedsel voor dieren verwerkt, in de Langestraat in Aalst is deze namiddag een koelmachine volledig uitgebrand achteraan het bedrijf. Het vuur ontstond rond 16.00 uur en zorgde meteen voor een aanzienlijke rookpluim. Op de plaats van de brand was er ook een kleine ontploffing door een gasfles die dicht bij de machine stond.

Hoe het vuur kon ontstaan is op dit moment nog altijd niet duidelijk. De machine is wel volledig uitgebrand. Ook een oude vrachtwagen, die in de buurt van de machine stond heeft schade opgelopen. De brandweer van Aalst, Denderleeuw en Lede kwam ter plaatse en kon het vuur snel onder controle krijgen zodat het niet verder uitbreidde. Bij de brand raakte niemand gewond. De site aan het bedrijf werd door de brandweer wel een tijdlang afgesloten tot alles weer veilig was.