Klopjacht na inbraken in Blauwenbergstraat Koen Moreau en Koen Baten

18 januari 2020

23u10 0 Aalst Verschillende politieploegen en minstens een politiehelicopter werden zaterdagavond ingezet nadat inbrekers iets voor 21 uur in de Blauwenbergstraat in Nieuwerkerken werden betrapt. Zeker twee huizen kregen daar ongewenst bezoek.

Inwoners die schimmen in de tuin zagen en geluiden hoorden bij hun buren terwijl ze zeker waren dat daar niemand thuis was, verwittigden de politie via het noodnummer ‘101'. “Binnen de vijf minuten was de eerste ploeg ter plaatse.”

Volgens niet bevestigde bronnen werd een dader vrij snel opgepakt. Hoeveel daders er precies waren en dus nog op de vlucht zijn is onduidelijk. De zoekperimeter was ook vrij ruim. Waar in eerste instantie nog in de omgeving van de Blauwenbergstraat, Maal, Achtermaal, Bremtstraat en Louis Callebautstraat werd gezocht, verschoof de perimeter in de loop van de avond.

Daardoor speurden politieploegen eveneens in de Grote Zadelweg in Erpe, langs de E40, in de buurt van het kerkhof van Nieuwerkerken, Edixvelde, Bremtstraat en Jeruzalemstraat. In de velden achter de getroffen woningen werden juwelen teruggevonden.