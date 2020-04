Klopjacht met politiehelikopter na inbraak in Hofstade: Een dader gevat Koen Baten

03 april 2020

10u24 0 Aalst In Hofstade heeft de Aalsterse politie met behulp van een politiehelikopter een klopjacht gehouden op inbrekers. Rond 22 uur was er donderdagavond plots een helikopter waar te nemen, die op zoek was naar de daders.

Bijna twee uur lang heeft de helikopter gezocht naar de daders. De politie zou een man hebben opgepakt die gelinkt wordt aan de feiten. Dit gebeurde ter hoogte van Jan De Nul. Een andere dader bleef spoorloos waarna de zoektocht werd stopgezet. Waar de daders net geprobeerd hebben om in te breken is op dit moment niet duidelijk. De tweede man zou een grijze trui gedragen hebben met een kap over zijn hoofd. De buurtbewoners werden verwittigd via het BIN-Netwerk.