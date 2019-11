Klopjacht met helikopter en patrouilles na inbraak in Erembodegem Koen Baten

17 november 2019

11u07 50 Aalst De politie van Erembodegem heeft gisterenavond een grote klopjacht gehouden nadat er verschillende inbraken plaats vonden in de deelgemeente van Aalst. Onder meer in de Sint-Amandstraat en de Brusselbaan werden inbraken vastgesteld.

Het was rond 22.00 uur gisterenavond dat de helikopter van de politie boven Erembodegem vloog om eventuele verdachten te lokaliseren in de buurt van Erembodegem. Ongeveer een uur lang vloog de helikopter boven het gebied en kamde hij de omgeving uit samen met verschillende politiepatrouilles die ter plaatse gingen.

Of er uiteindelijk iemand werd aangetroffen is niet duidelijk. Het is al de derde klopjacht op een goede maand tijd die ze houden in Aalst met behulp van een helikopter. Aalst en de streek rond Aalst heeft dan ook al enkele weken te kampen met een inbrakenplaag, waarbij de daders vooral uit zijn op juwelen en geld.