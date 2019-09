KLJ hangt aan elk huis in Moorsel een rode ballon Rutger Lievens

16 september 2019

12u01 4 Aalst De jeugdbeweging KLJ heeft aan elk huis in Moorsel een rode KLJ-ballon gehangen. Daarmee wil de jeugdbeweging de start van het nieuwe werkingsjaar in de verf zetten.

Aan elke deur of brievenbus in Moorsel hing er zaterdagochtend een rode KLJ-ballon. De leiding van KLJ was al vroeg in de ochtend begonnen met het vastmaken van de ballonnen. “Aan elk huis werd een rode KLJ-ballon gehangen. Dit als promotiestunt om nieuwe leden aan te trekken. Die nieuwe leden zijn , samen met de oude leden, welkom op zondag van 14 tot 17 uur in de Waverstraat 2 bis in Moorsel”, zegt de KLJ-leiding. “De leiding en oud-leiding is er een hele nacht zoet mee geweest om alle ballonnen op te hangen, en hoopt vele nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. De ballonnen werden al snel opgemerkt en we kregen al tal van positieve reacties.”