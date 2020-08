Klimaat in Zuid-Oost-Vlaanderen: CO2-uitstoot al met tien procent gedaald tegenover refertejaar 2011 Frank Eeckhout

23 augustus 2020

09u54 46 Vlaamse Ardennen en Denderstreek In Zuid-Oost-Vlaanderen is de CO2-uitstoot al met tien procent gedaald tegenover het refertejaar 2011. De resultaten in Zuid-Oost-Vlaanderen zijn beter dan in Oost-Vlaanderen (-7%) en Vlaanderen (-6%). “De goede algemene resultaten zijn vooral te danken aan de sterke afname van de CO2-uitstoot in de woningen (-23,2%) en in de dienstensector (-8%)”, laat intercommunale Solva weten.

Hoe evolueren de inspanningen op vlak van klimaat in de steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen? De recentste cijfers (2018) gaan alvast de goede richting uit, maar duiden ook enkele hardnekkige knelpunten aan. Zo is de CO2-uitstoot al met tien procent gedaald tegenover refertejaar 2011, vooral dankzij een sterke afname in de huishoudens. In 2017 was dat nog maar 4,5 procent. Op vlak van mobiliteit, hernieuwbare energie en landbouw zijn nog extra inspanningen nodig.

Mobiliteit en landbouw

“Extra inspanningen moeten nog geleverd worden op vlak van mobiliteit (+1,3%) en landbouw (+4,3%). De industriesector zou ook een tandje kunnen bijsteken (-3,4%) om de sterkere daling in het Vlaams Gewest bij te benen (-8.5%)”, klinkt het bij Solva. Zuid-Oost-Vlaamse huishoudens zorgen voor bijna een derde van de totale CO2 -uitstoot in 2018. “Hier zijn, met een daling van 23,2 procent, duidelijk de beste inspanningen geleverd. Meer dan in het Vlaams Gewest (-18,9 procent). Samen met mobiliteit blijft wonen de belangrijkste categorie om op in te zetten. In woningen is 23 procent van het energieverbruik afkomstig van elektriciteit. Het elektriciteitsverbruik per huishouden in onze regio is daarmee hoger dan in het Vlaams Gewest. Horebeke en Oosterzele hebben gemiddeld een veel hoger elektriciteitsverbruik per huishouden en Ronse een veel lager. In 2018 verbruikt onze regio gemiddeld meer fossiele brandstoffen per huishouden dan Vlaanderen. 64 procent van het energieverbruik van onze huishoudens is immers afkomstig van fossiele brandstoffen. Deze worden hoofdzakelijk ingezet om woningen en sanitair water te verwarmen. In Maarkedal, Brakel, Lierde, Horebeke, Zwalm, Kruisem, Wortegem-Petegem, Oosterzele en Haaltert is het verbruik zelfs veel hoger. Onze steden, waar veel gesloten bebouwing is, scoren gemiddeld", stelt Solva vast.

Hernieuwbare warmte

Slechts 12,5 procent van het energieverbruik in bestaande woningen is afkomstig van hernieuwbare warmte uit biomassa (voornamelijk hout), van zonneboilers of van warmtepompen. “Dat kan beter. De omschakeling naar groene warmte vormt de komende jaren een grote uitdaging voor onze regio. Net als bijkomende productie van groene stroom. In Zuid-Oost-Vlaanderen komt 37,2 procent van de totale CO2-uitstoot van particulier, commercieel en openbaar vervoer. In Kruisem is de gemiddelde uitstoot per inwoner veel hoger dan in de rest van de provincie. De uitstoot wordt hier wel sterk beïnvloed door de aanwezigheid van de E17. Ondanks een verbetering van de energie-efficiëntie van de wagens, blijft de totale uitstoot ook toenemen. Bovendien kiezen meer mensen voor zwaardere voertuigen (type SUV), die meer verbruiken.”

Om Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050 fossielvrij en energieneutraal te maken, is een grote energietransitie nodig. “Om deze doelstelling te halen, zullen we heel wat nieuwe grote windturbines, zonnepanelen en andere hernieuwbare energie-installaties nodig hebben. Al elf steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen hebben beslist om bij de ontwikkeling van nieuwe grootschalige hernieuwbare energieprojecten te kiezen voor rechtstreekse participatie via lokale burgercoöperaties. Doel is om burgers, bedrijven, verenigingen,... te betrekken bij de ontwikkeling van lokale windprojecten, via burgercoöperatie en met een ‘omgevingsfonds’ om zo het lokaal draagvlak te versterken. Hoogstwaarschijnlijk volgen nog meer lokale besturen dit goede voorbeeld”, besluit Solva.

