Kleine groep Nieje wint de prijs van de groene jury Rutger Lievens

24 februari 2020

17u57 0 Aalst Nieje, nummer 1 in de stoet een nieuwe groep wint de prijs voor het gebruik van duurzame materialen. Groen reikt dit jaar voor de 19e maal de prijs uit. “We willen groepen die ecologische materialen gebruiken of een ecologisch thema hebben in de kijker zetten”, aldus Groen.

De keuze dit jaar was zeer moeilijk. “We hebben lang getwijfeld, want er waren een pak goede thema’s bij de groepen. Zo waren de Zwiejtzoel’n met hun thema ‘groenen eletriek’ ook een zeer waardige kandidaten. Maar uiteindelijk hebben we voor Nieje gekozen. De manier waarop ze de wagen en kostuums hebben opgebouwd met duurzame materialen was zeer indrukwekkend”, zegt Lander Wantens (Groen). “Je ziet dat steeds meer groepen het duurzame hoog in het vaandel dragen. Ook het gebruik van elektrische trekkers, neemt toe in de stoet en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

De groep zal eerstdaags een prijs ontvangen van Groen Aalst