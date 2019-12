Kleine brand in Aalsters crematorium door insijpeling water in elektriciteitskast Koen Baten

01 december 2019

10u53 0 Aalst In het nieuwe crematorium in Nieuwerkerken in Aalst is deze ochtend rond 8.45 uur een kleine brand ontstaan in een elektriciteitskast. Vermoedelijk sijpelde er wat water naar binnen waardoor er kortsluiting was ontstaan.

De brandweer kwam meteen ter plaatse en had de situatie wel snel onder controle. De schade in het gebouw bleef relatief beperkt en er vielen geen gewonden. Hoe het komt dat er water naar binnen kon sijpelen is niet duidelijk. Het crematorium in Aalst is nog niet zo lang geopend.