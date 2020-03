Kleermaker schenkt 2.500 mondmaskers aan OLV-ziekenhuis Rutger Lievens

10u58 9 Aalst Kleermaker David Demir van Mon Retoucheur heeft 2.500 mondmaskers geschonken aan het OLV-ziekenhuis in Aalst.

David Demir is kleermaker bij Mon Retoucheur in het Westland Shopping Center van Anderlecht. Hij bezorgde 2.500 mondmaskers aan het OLV-ziekenhuis van Aalst. “Ik was in contact gekomen met het ziekenhuis en ze hadden daar nood aan mondmaskers. Op zo een vraag kon ik geen nee zeggen in deze moeilijke periode. Na veel opzoekwerk heb ik 2.500 mondmaskers kunnen vinden. Mon Retoucheur geeft deze gratis aan het ziekenhuis.”