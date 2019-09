Kledingszaak Sint-Elooi stopt ermee na 75 jaar Rutger Lievens

12 september 2019

16u15 0 Aalst Een van de oudste en bekendste handelszaken van het centrum van Aalst houdt ermee op. Kledingszaak Sint-Elooi op de hoek van het Esplanadeplein en Vrijheidstraat heeft aan de vaste klanten laten weten dat de winkel na 75 jaar definitief sluit.

Al 75 jaar maakt Sint-Elooi deel uit van het vaste decor van Aalst. De winkel opende in 1945, toen Roger Van Boxstael aan het Esplanadeplein café Sint-Elooi kocht. Het was het café van de ijzersmeden van Aalst. Net na de oorlog was het een goed idee om een kledingszaak te starten, iedereen had nieuwe kleren nodig. De eerste jaren werd mannenkledij verkocht. Het was de tweede generatie van het familiebedrijf dat dameskledij introduceerde in de jaren 60, vooral onder impuls van schoondochter Aline Moreels.

“Geleidelijk aan groeide de winkel. De naburige rijwoning werd aangekocht, later onder meer ook de sigaren- en hoedenwinkel op de hoek. En dan nog enkele huizen in de Vrijheidstraat. In 1991 volgde een grote verbouwing en werd het één grote winkel”, zeggen zussen Lieve (44) en Nele (40) Van Boxstael. Zij zijn de derde generatie bij Sint-Elooi. “We hebben heel veel te danken aan zoveel trouwe klanten gedurende die 75 jaar, maar ook met de personeelsleden hebben we geluk gehad. Een van hen, Marleen Steeman, heeft hier zelfs 42 jaar gewerkt. Ze is bij Sint-Elooi begonnen en er ook op pensioen gegaan.”

In 1999 kwam Lieve in de zaak en in 2004 Nele. “Opgroeien in de winkel was geweldig. Onze ouders toonden wat werken is: zaterdagwerk was een evidentie, geen zotte dingen doen, werken, sparen en geld dat je verdient aan de kant zetten. Ze hebben hard gewerkt”, zeggen de zussen.

Geen tien jaar meer wachten

Aan de beslissing om te stoppen zijn er veel gesprekken voorafgegaan. “We zijn trots op wat onze ouders hebben bereikt, maar als wij nog een andere weg willen inslaan is het nu wel het moment. Daar moeten we geen tien jaar meer mee wachten. Toen onze mama zei: ‘het is ok, jullie hebben dat goed gedaan’, werd stoppen concreet.”

Dit najaar volgt nog een totale uitverkoop. Wat er met het gebouw zal gebeuren eens de winkel gesloten is, dat staat nog niet vast.