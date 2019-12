Klasgenoot schrijft brief naar verongelukte Celio (11): “We gaan je missen, je was altijd blij” Rutger Lievens

12u00 8 Aalst Op de parking van Tereos, waar deze ochtend Op de parking van Tereos, waar deze ochtend Celio (11) om het leven kwam, zijn intussen kaarsen, bloemen en een boodschap van zijn klasgenoten achtergelaten.

De klasgenoten van het Sint-Jozefscollege lieten een briefje achter op de plek van het ongeval. “Liefste Celio, we gaan je missen. Je was altijd blij. xxx Louise en heel 6B”, staat te lezen op een blaadje, gebonden aan een teddybeer. Ook Tom Calloens van ontmoetingsplek Cimorné om de hoek zal zwarte lintjes aan de boom op de parking van Tereos hangen. Hij voorspelde twee maanden geleden al dat er een dode zou vallen op het gevaarlijke kruispunt aan de fabriek, waar vrachtwagens in- en uitrijden. “Het was aftellen tot dit zou gebeuren. Terwijl we hier de zwarte lintjes ophangen, racen de vrachtwagens en andere voertuigen je hier als gekken voorbij. Sommigen toeteren naar mekaar, ze moeten op tijd zijn op hun afspraak. Alsof er niks is gebeurd vandaag”, zegt hij. Tom zal er zijn, vrijdag op de Lichtwandeling naar de plek van het dodelijk ongeval. “Als we het beleid niet meekrijgen, dan is het aftellen naar een nieuwe dode.”