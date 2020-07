Klant van SPAR Gijzegem wint Lotto-jackpot van 4 miljoen euro Rutger Lievens

01 juli 2020

16u23 32 Aalst Bij de trekking van 13 juni won een vrouw uit Gijzegem de vijfde grootste Lotto-jackpot ooit in Oost-Vlaanderen.

Deelnemen met Lotto op de 13de heeft duidelijk geluk gebracht aan een vrouw uit Oost-Vlaanderen. Als occasionele speelster waagde ze haar kans in haar supermarkt SPAR Gijzegem om de impressionante Lotto-jackpot te winnen met een Quick Pick van 20 euro. Het geluk lachte haar toe en de geluksvogel won de vijfde grootste Lotto-jackpot ooit in Oost-Vlaanderen van maar liefst 4 miljoen euro.

Hiermee werd de gloednieuwe multimiljonair de 18de Lotto-jackpotwinnaar van 2020 en 3de Lotto-jackpotwinnaar van 2020 in de provincie Oost-Vlaanderen. Na het ontdekken van haar winst heeft ze toegegeven dat ze nu nooit meer zal twijfelen dat er Lotto-winnaars bestaan.

Sparen en aan het goede doel schenken

De gelukkige winnares is heel tevreden met het leven dat ze had voor haar winst en blijft dus met beide voeten op de grond. Ze is niet direct van plan om iets speciaals te kopen en als bediende zal ze misschien overwegen om halftijds te werken. De vrijgevige geluksvogel wil met haar winst vooral sparen en een deel van haar winst aan goede doelen schenken.

Overhandiging cheque

Om de anonimiteit van de winnares te bewaren, werd symbolisch een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan de heer Ronny Benaerens, verantwoordelijke van de SPAR Gijzegem aan de Steenweg naar Oudegem 87. Dit is de eerste grote winnaar die er valt sinds SPAR Gijzegem in 2011 samenwerkt met de Nationale Loterij.