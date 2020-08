Kjell bedenkt de ‘lapkoor’: “Zo vergeet je nooit meer je mondmasker” Rutger Lievens

02 augustus 2020

15u49 12 Aalst Na de brillenkoord bestaat nu ook de mondmaskerkoord. Het is Aalstenaar Kjell Premereur die de ‘Lapkoor’ heeft bedacht en op de markt brengt. “Nooit meer mondmasker kwijt of zoeken, je moet ze ook niet meer in je broekzak steken”, zegt hij.

Het is een accessoire waarvan we een jaar geleden niet gedacht hadden dat het zou bestaan, maar na de brillenkoord is er nu ook een mondmaskerkoord om het mondmasker niet kwijt te geraken. “Na een week begon ik me te ergeren aan het dragen van een mondmasker. Je vergeet het voortdurend in de auto of thuis. Je moet er constant naar op zoek want waar heb je het nu weer achtergelaten? Sommigen leggen het op een vuile tafel of het valt op de grond. Dus bedacht ik deze oplossing. Momenteel is er veel interesse van mensen in de horeca, die het mondkapje vaak op en af moeten zetten”, zegt Kjell die met zijn bedrijf Prenovatie eigenlijk gespecialiseerd is in renovaties.

De Lapkoor is te koop voor 4 euro bij Style Tailors, Aperoni, Caffee Cognac in Aalst, Carrefour in de Hoveniersstraat, de kantine van het zwembad van Ninove en bij Kjell zelf.