Kindvriendelijke zomerbar De Loereman gaat tweede zomer in: “Kinderen spelen, ouders relaxen” Rutger Lievens

06 juli 2020

16u03 5 Aalst De Loereman in Moorsel kreeg van een magazine als eens de titel van ‘kindvriendelijkste zomerbar’ en al wie er al eens geweest is met zijn kinderen kan dat alleen maar beamen.

Voor de tweede zomer op rij kan je langs de Leirekensroute terecht bij De Loereman. “De Loereman is een kindvriendelijke zomerbar die elke dag open is. Zeven dagen op zeven, alleen bij extreem slecht weer sluiten we de deuren. Dat melden we dan op sociale media. We proberen een zomerbar te zijn waar de mensen naartoe kunnen komen met hun kinderen en waar ze hun kinderen wat kunnen vrij laten. De kinderen spelen op alternatieve speeltoestellen, terwijl de ouders op hun gemak een boekje lezen of genieten van een drankje in de buitenlucht”, zegt Tom Chanet van De Loereman. Op zondag is De Loereman open vanaf 10 uur, op andere dagen vanaf 13 uur.

“Het was voor ons ook lang koffiedik kijken of we konden open gaan met de komst van corona. Aangezien we hier redelijk veel ruimte hebben, kunnen we makkelijk de afstand bewaren. Er is plaats voor zo’n 200 mensen. Elke zaterdag is er een liveoptreden, elke vrijdag een afterwork. Dat gebeurt allemaal zittend, want dansen is niet toegestaan”, zegt Chanet. Dit jaar voorziet de organisatie iets meer zeilen voor wie wil schuilen tegen de zon of de regen.

Tom is zelf een jonge vader van een dochter van drie jaar oud. “In het weekend ben je dan op zoek naar leuke activiteiten en in Aalst en omgeving is er niet zoveel. Als het er niet is, dan maken we dat zelf, vonden we. We zitten hier op het kruispunt van de Leirekensroute, een wandelknooppunt en de straat is gelegen op de ruiterroute. We ontvangen hier wekelijks verschillende mensen met paarden”, zegt hij.