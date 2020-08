Kinderwinkel Room4Kids verhuist middenin coronajaar naar megapand: “Het voelt goed” Rutger Lievens

21 augustus 2020

16u49 0 Aalst Els Peeters waagt middenin dit coronajaar de sprong: Room4Kids is verhuisd van de Kattestraat naar een veel ruimer pand in de Sint-Jorisstraat in Aalst. Bij de oudere generaties Aalstenaars staat deze locatie bekend als ‘‘t Groen Kruis’. Het zullen vooral (kersverse) mama’s en papa’s zijn die deze winkel bezoeken, op zoek naar een geboortelijst of een hip cadeau.

Al vijf jaar is Room4Kids in Aalst en het klikt. “In Aalst zijn er niet zoveel kinderwinkels. We waren letterlijk uit onze voegen aan het barsten in de winkel in de Kattestraat. Het is leuk om organisch te kunnen groeien. In december bestaat Room4Kids vijf jaar. Ik ben op deze unieke locatie gebotst en het pand was een echte opportuniteit. Ik ben meteen gesprongen”, zegt uitbaatster Els Peeters.

Goed gewerkt

“Normaal gingen we in april verhuisd zijn, maar daar heeft corona een stokje voor gestoken. Een fameuze stok. Het gevolg was dat we niet konden voortwerken aan dit pand. Vloer, verlichting, ventilatie, die werken hebben heel lang geduurd. Had het aan ons gelegen, waren we al sneller verhuisd, maar dat kon niet. Ondertussen is wel de Sint-Jorisstraat volledig heraangelegd en hebben we dat al achter de rug”, zegt Peeters.

Terwijl andere handelaren vooral proberen te overleven, investeert Els Peeters in een nieuw en veel grotere locatie. Zij is een van de gelukkigen die betere cijfers draait tijdens corona dan het jaar voordien. “Wij hebben heel goed gewerkt. Onze onlineshop heeft ons echt wel gered in de lockdownmaanden. Daarover mag ik echt niet klagen. Omzetgewijs hebben we meer gedraaid dan vorig jaar. Ik weet dat er heel veel winkels zijn die het moeilijk hebben. Wij hebben heel veel verkocht via Instagram. Er kroop heel veel tijd in om ze te verkopen, vragen te beantwoorden van klanten, maar het heeft echt wel gerendeerd”, zegt ze. Investeringen die naar een zomerreis gingen, gaan nu meer naar een interieur of een kinderkamer en dat is goed nieuws voor Room4Kids. “Daarom voelde het goed om zo een investering aan te gaan. Je staat voor zoveel uitdagingen en kosten. Nu moet ik me daar niet zoveel zorgen over maken.”

Door corona verloopt de opening van de winkel wel anders dan anders. “Een openingsreceptie is er voorlopig nog niet gepland. De richtlijnen veranderen zo snel dus moeten we nog eens bekijken wat er precies mag en op welke manier. We zullen sowieso wel nog iets doen”, zegt ze.

Per geboortelijst een huisje

An-Sofie Van Cromphout van ANSO Interieur uit Aalst richtte de winkel in. Het resultaat mag gezien worden. “Voor geboortelijsten zijn er aparte kasten in de vorm van een huisje. Wat de ouders in spe kiezen, komt in het huisje. Elk kind heeft zijn eigen huisje. Als het kind dan geboren is en mensen willen een cadeautje kopen, vinden ze alles wat nog op de lijst staat in dat huisje”, zegt An-Sofie.

Er is een hoek voor de geboortelijsten maar ook een mom’s corner. “In de mom’s corner vind je hebbedingetjes voor de mama’s. Van rugzakjes en handtassen tot zeepjes. Er komt ook nog een collectie lingerie. Het zal een kleine speelse collectie zijn van La Nouvelle”, zegt Els. Er staat ook een keuken in de winkel. “Die zal door ons gebruikt worden, maar die ook mee in de showroom betrokken wordt. Bij de bespreking van een geboortelijst kunnen we hier een koffie serveren. Zo creëren we een huiselijk gevoel.”

Je kan bij Room4Kids terecht voor de volledige inrichting van je kinderkamer en interieuradvies. “Ik geef ook advies op vlak van inrichting van kinderkamers. Zo richt ik al vier jaar de kinderkamer van het tv-programma Het Huis van Eric Goens in”, zegt Els Peeters. “In vergelijking met onze winkel in de Kattestraat hebben we nu veel meer plaats om dat kindermeubilair te tonen.”

Meer over Room4Kids vind je op de website.