Kinderopvang in de bloemetjes gezet: “Ook voor hen moeilijke tijden” Rutger Lievens

07 mei 2020

13u21 2 Aalst De medewerkers van de stedelijke kinderopvang van Aalst zijn in de bloemetjes gezet. Huis van het Kind kocht azalea’s om de kinderopvang in Aalst te bedanken voor hun dagelijkse inzet. De kinderopvanginitiatieven in Aalst blijven zich inzetten voor de allerkleinsten in coronatijden en helpen zo gezinnen, met respect voor de maatregelen, om deze periode door te komen.

“Het zijn moeilijke tijden in vele sectoren, ook voor de kinderopvang is werken in coronatijden een uitdaging: rekening houden met contactbubbels, omgaan met noodaanvragen, sociale afstandsregels… Daarom wil het Huis van het Kind al de kinderopvanginitiatieven in Aalst in de bloemetjes zetten", zegt schepen van Gezin Katrien Beulens.

Huis van het Kind bezorgt elk van hen een azalea met een kleine attentie als bedanking voor hun inzet en flexibiliteit in deze bijzondere tijden. Mede dankzij de kinderopvang kunnen mensen aan het werk blijven of gezinnen ondersteuning krijgen. “Kinderbegeleiders en onthaalouders blijven met veel warmte de nodige zorg en ontwikkelingskansen bieden aan de allerkleinsten. Zij verdienen het dus zeker om ook eens in de bloemetjes gezet te worden”, zegt de schepen.

De azalea’s werden aangekocht bij een lokale bloemist die ze zelf aankocht via een Belgische kwekerij. Ouders of professionelen met vragen over opvoeding (0-24j) en kinderopvang kunnen terecht bij het Huis van het Kind. Dat kan telefonisch 053/72 36 54 of per mail huisvanhetkind@aalst.be.