Kindernamiddag van Foundation Jana De Koker op terreinen Osta Meerbeke Rutger Lievens

29 mei 2019

11u34 3 Aalst Stijn De Koker en Cindy De Mul uit Aalst organiseren met hun Foundation Jana De Koker voor de derde keer een springkastelenfestival en kindernamiddag. Stijn en Cindy zijn de ouders van Jana De Koker, die overleed aan een ziekte, en van Liam De Koker die dezelfde ziekte kreeg als zijn zus maar overleefde.

De kindernamiddag vindt plaats op de terreinen van voetbalclub Osta Meerbeke op zaterdag 1 juni van 12 tot 19 uur. “De kinderen staan centraal en kunnen zich uitleven op 12 springkastelen. De grootste is 17 meter lang. Daarnaast zijn er XL Games en randanimatie zoals ballonplooiers, grimes, een poëtisch kapsalon en figuren van Paw Patrol en de Minions”, zeggen Stijn en Cindy. Volwassenen mogen gratis binnen, kinderen vanaf 3 jaar betalen 2,5 euro. Opbrengst gaat naar Foundation Jana De Koker, dat zich inzet voor kinderen in ziekenhuizen. “Foundation Jana De Koker is opgericht na het overlijden van onze dochter. Met onze organisatie werken we samen met 10 kinderziekenhuizen”, zeggen de ouders.

Meer info op www.foundationjanadekoker.be.