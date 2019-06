Kinderen maken krijttekeningen tegen haat in de Weverijstraat, buren delen ‘Zonder haat straat’-affiches uit Rutger Lievens

07 juni 2019

17u40 0 Aalst De racistische haatbrieven tegen drie gezinnen in de Weverijstraat in Aalst brengen ook heel wat positieve tegenreacties teweeg. Zo werd er vrijdagnamiddag met krijt getekend tegen haat en hangen buurtbewoners affiches omhoog met ‘Zonder Haat Straat’.

Buurtcomité De Gebieren uit de Brouwerijstraat en Drie Sleutelsstraat ging rond in de straten met affiches met daarop ‘Zonder Haat Straat’. “We willen het signaal geven dat racistische haat echt niet wordt aanvaard in onze buurt. Veel buren schieten wel goed met elkaar op. Iedereen is hier welkom”, zeggen De Gebieren. Hier en daar hangen de affiches al aan het raam. Wie graag een affiche heeft, vraagt die best aan het buurtcomité.

Ook de kinderen uit de buurt gingen aan de slag. Met krijt maakten ze tekeningen op de stoep in de Weverijstraat, waar de haatbrieven in de bus vielen. Dit was een initiatief van Evy en Nele, twee buurtbewoonsters uit de Verbrandhofstraat. “Na al dat negatieve nieuws over onze buurt was het tijd voor iets positiefs en leuks”, zeggen ze.