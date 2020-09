Kinderen leren dankzij REKKER stop motion films maken in animatiefilmstudio in Netwerk Aalst Rutger Lievens

04 september 2020

14u18 3 Aalst REKKER opent op zaterdag 5 september haar eerste animatiefilmstudio in Netwerk Aalst. “REKKER maakt animatiefilms met kinderen in heel Vlaanderen. We openen onze eerste permanente stop motion studio in Aalst, waar we zowel vorming voor scholen als filmkampen in de vrije tijd aanbieden”, zegt Maarten Stynen.

REKKER organiseert in schoolvakanties filmkampen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar. Daarnaast is er ook nog een aanbod voor scholen die hun leerlingen willen introduceren in de filmwereld. De eerste vaste locatie van REKKER ligt in Aalst. “In samenwerking met Netwerk Aalst bouwden we een plek waar de jeugd van Aalst en omstreken zich creatief kan uitleven met state-of-the-art stop motion software. Met schaar, papier en camera maken ze geanimeerde meesterwerkjes, die REKKER daarna deelt met de wereld”, legt Maarten Stynen uit.

Zaterdag 5 september vindt de opening plaats. “We starten om 11 uur in de cinemazaal van Netwerk Aalst met de vertoning van een reeks kortfilms die deze zomer gemaakt werden tijdens filmkampen in Aalst en Antwerpen. Aansluitend kan er onder begeleiding van REKKER geëxperimenteerd worden met stop motion animatie in de nieuwe studio. Ook maken we die dag ons aanbod bekend voor het seizoen 2020-2021, waarna je op www.rekker.be kunt inschrijven voor een filmkamp naar keuze.”

De opening vindt plaats op zaterdag 5 september van 11 tot 17 uur in Houtkaai 15.