Kinderen één dag baas in schoolstraat Meldert: “We sporen ouders aan auto thuis te laten” Rutger Lievens

16 september 2020

11u08 1 Aalst De straat voor de twee basisscholen van Meldert was deze ochtend helemaal van de kinderen. Die moesten spelenderwijs een parcours volgen om hun school te bereiken. VBS Meldert en De Zonnebloem willen zo de Week van de Mobiliteit in de kijker zetten.

“In Meldert is er al enkele jaren een schoolstraatwerking. Dit is een samenwerking tussen de stad Aalst, de 2 scholen in Meldert (VBS Meldert en De Zonnebloem) en enkele vrijwilligers die hier mee hun schouders onder zetten. ’s Ochtends bij aanvang van de scholen en in de namiddag wordt de straat telkens 40 minuten afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer”, zegt Annelies Jans namens de vrijwilligers van de schoolstraat.

“Verkeersveiligheid blijft een belangrijk item. We streven bovendien naar gedragsverandering en proberen ouders aan te sporen meer gebruik te maken van fiets, step, te voet naar school komen en de wagen iets vaker aan de kant te laten staan. Op die manier wordt het ook minder druk rond de schoolpoort en wordt het voor iedereen veiliger”, aldus de vrijwilligers..

Van 16 tot 22 september is er de week van de mobiliteit. “Vorig jaar kleurden de kinderen de straat met stoepkrijt om aandacht te vragen voor hun veiligheid. Dit jaar voorzien we een coronaproof alternatief. De kinderen volgen een soort ’parcours’ om op een speelse manier naar school te gaan. We palmen de straat die ochtend voor één keer volledig in.”