Kinderdagverblijf Notendop verhuist tijdelijk naar leegstaande lokalen OCMW Rutger Lievens

03 december 2019

16u54 0 Aalst Stedelijk kinderdagverblijf Notendop verhuist van de Vrijheidstraat naar de Gasthuisstraat in Aalst. In de vroegere gebouwen van het OCMW staan enkele lokalen leeg.

“Sinds 2017 werd het plan opgevat om beide kinderdagverblijven Notendop en Pinnemuts samen te brengen op een nieuwe nog op te richten locatie, nl. op de site van de Gendarmerie. In afwachting van de realisatie van de nieuwbouw op de Gendarmerie site moest een oplossing gezocht worden voor een tijdelijke verhuis. En die is gevonden in de leegstaande lokalen van het OCMW”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA).

Het leegstaande kantoor van schepen Sarah Smeyers en de eraan palende kantoorruimtes (4 lokalen) lijken het meest aangewezen, omdat hier slechts kleine aanpassingswerken moeten gebeuren opdat de kinderopvang aan alle voorwaarden zou voldoen en dit beter bereikbaar is voor de gebruikers van de opvang.

“Door de verhuis van bepaalde diensten van de Gasthuisstraat naar het Nieuw Administratief Centrum kwamen sommige kantoorruimtes tijdelijk leeg te staan. We vonden het belangrijk dat deze bureaus opnieuw een sociale invulling konden krijgen”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA). “De volledige groep van 12 peuters van de Notendop zal zijn intrek nemen in deze lokalen. De nieuwe locatie in de Gasthuisstraat is meer in de nabijheid gelegen van de huidige locatie in de Vrijheidstraat. Een ander pluspunt aan deze huisvesting is de mogelijkheid om kwetsbare en anderstalige gezinnen toe te leiden naar kinderopvang.”

“Deze optie biedt ook nog verschillende voordelen, zoals bijvoorbeeld het behoud van het aantal toegekende gesubsidieerde kindplaatsen, een betaalbare en toegankelijke kinderopvang in het centrum en de nauwe samenwerking met lokale actoren”, zegt schepen van Gezin Katrien Beulens (CD&V). “Het was alle hens aan dek voor het vinden van een oplossing. Ik dank dus collega-schepen Sarah Smeyers voor haar gastvrijheid zodat deze kinderen de tussenperiode toch in een veilige omgeving kunnen doormaken.”

De opening in de Gasthuisstraat is gepland voor 6 januari 2020.