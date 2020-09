Kim Barbé opgetogen na sterke resultaten EA op BK estafette: “Op halve fond behoren we tot top in België” Bart Spruijt

20 september 2020

09u55 0 Aalst Atletiekclub Eendracht Aalst vergaarde twee titels (4x800m mannen en vrouwen) en één bronzen (4x1500m mannen) medaille op het BK estafette van zaterdag in Moeskroen. Dat is meteen het beste resultaat in jaren voor EA.

Op de 4x800m waren de zwarthemden van EA oppermachtig. Het vrouwenteam (Birgit Van Boxtael, Lotte Vonk, Febe Triest en Mariska Parewyck) won de spannende titelstrijd in 8.57.59 en hield één seconde voorsprong over op KAAG. De mannen van EA deden niet onder. Victor Bettens, Stijn Van Nieuwenhove, Marius De Bruyn en Ruben Verheyden liepen naar het goud in 7.40.87.

Superdag

“Het was een superdag!”, straalt een blije EA-coach Kim Barbé. “Stiekem hadden we gehoopt om zowel bij de mannen als de vrouwen de 4x800m te winnen. Maar je weet nooit hoe sterk de tegenstand is. Om het dan nog waar te maken, dat is super. De 4x800m-wedstrijden bleven spannend tot op het bittere einde. Onze twee slotlopers Ruben Verheyden en Mariska Parewyck werkten het erg knap af. Dat je twee zulke toppers hebt op het einde geeft vertrouwen aan heel het team. Maar vooral in de breedte waren we erg sterk”, benadrukt de coach.

Het 4x1500m-kwartet (Jarich Van Rijckeghem, Tom Verheyden, Marius De Bruyn en Ruben Verheyden) snelde naar het brons in 16.44.12. “Sommige van die jongens hadden al de 4x800m in de benen. Maar brons is knap. Onze twee ploegen op de 4x400m werden vijfde. Bij de mannen zat er misschien toch ietsje meer in op de 4x400m. Zij zaten niet in de rapste reeks. De vier moesten heel hun wedstrijd alleen lopen. Als ze wat hadden kunnen meegaan in het spoor van de anderen, dan ging dat uiteindelijk toch wel wat gescheeld hebben. Nu kwamen ze anderhalve seconde tekort voor brons.”

Zesde prestatie aller tijden in België

Dat vergalde het feestje echter niet. “We kunnen terugblikken op een bijzonder geslaagd kampioenschap: twee keer goud, één keer brons en twee vijfde plaatsen. Met recht en rede mogen we claimen dat we op de halve fond tot de top in België behoren”, meent Barbé. “Vorig jaar waren we al tevreden met zilver en nu halen we voor het eerst in jaren nog eens goud op een Belgisch estafettekampioenschap. De tijden mogen er wezen. Onze vrouwen liepen op de 4x800m de zesde tijd ooit in België, een provinciaal record en een clubrecord. De 7.40 van de mannen komt overeen met een gemiddelde van 1.55 per 800m. Geen slecht gemiddelde, denk ik.”