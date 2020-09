Kijk eens omhoog op Open Monumentendag Rutger Lievens

09 september 2020

13u32 0 Aalst Kijk eens omhoog op Open Monumentendag op 13 september, dat vraagt de Vereniging Voor Aalsters Kultuurschoon. Ze organiseert een boeiende wandeling langs prachtige gevels waar je dagelijks achteloos voorbijloopt.

“De winkelstraten in het centrum van Aalst tellen heel wat prachtige gevels waar we dagelijks achteloos voorbij lopen. Op Open Monumentendag nodigt V.VAK daarom uit om eens omhoog te kijken en het moois boven en achter de etalages te ontdekken”, aldus Ilse Top van V.V.A.K. “Er is een handige brochure met plan voorzien waarmee je op ontdekking kan gaan in de binnenstad. Gezien de maatregelen rond het coronavirus zijn er geen gegidste wandelingen op vaste tijdstippen. De wandeling (ongeveer 1,5 uur) kan je volledig op je eigen tempo op elk gewenst tijdstip afleggen.”

Op verschillende locaties ontdek je na het scannen van de QR-code in de brochure extra info en fotomateriaal. Zo sta je stil voor de gevel van apotheek Renneboog, één van de oudste apotheken van Aalst, en kan je meteen via de QR-code het prachtig interieur binnen bekijken. Ontdek welke gevel in de Kattestraat nog verwijst naar de vroegere viswinkel of komt te weten waar het huis ‘Dirk Martens’ in de Zoutstraat ligt.

Op zondag 13 september van 10 tot 17 uur, brochure aan te kopen aan het vroegere stadhuis op de Grote Markt.