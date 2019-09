Kidical Mass wil een stad waar kinderen veilig kunnen fietsen Rutger Lievens

01 september 2019

09u29 0 Aalst Fietsende ouders en kinderen namen voor een paar uur de straten van Aalst over tijdens de Kidical Mass. Voor de start van het nieuwe schooljaar vragen ze meer veilige fietsveiligheid voor kinderen.

De fietsers kozen het laatste weekend van de zomervakantie en de vooravond van de start van het nieuwe schooljaar om de straten op te gaan voor een ‘Kidical Mass’. In verschillende grote en kleine steden in de wereld is er regelmatig een Critical Mass, waarbij fietsers in groep rondrijden. Zo geven ze het signaal aan het beleid dat er meer aandacht moet zijn voor de fietsende bewoners van de stad. Kidical Mass is de kinderversie van de Critical Mass.

“De Aalsterse Fietsersbond wil samen met de organisatoren van Critical Mass fietsveiligheid voor kinderen in de spotlights zetten. De fietsomgeving moet kindvriendelijker in scholenstad Aalst”, zeggen de organisatoren. “Nu zeggen de ouders: het is niet veilig genoeg op de weg, dus brengen we ze met de auto. Zo houden ze echter de onveiligheid op de weg in stand. De stad kan die vicieuze cirkel doorbreken door veilige fietsinfrastructuur te voorzien.”