Keukenbrand zorgt voor hevige rookontwikkeling in appartement, bewoner uit voorzorg overgebracht naar ziekenhuis Koen Baten

12 juli 2020

13u07 0 Aalst In de Duivenkeetstraat in Aalst is in een appartement op het gelijkvloers een brand ontstaan in de keuken. De brand zorgde voor heel wat rookontwikkeling en de keuken is ook volledig vernield. De bewoner van het appartement ademde heel wat rook in en werd overgebracht naar het ziekenhuis maar is er niet erg aan toe.

De brand ontstond omstreeks 12.15 uur vanmiddag. De Aalsterse brandweer had de brand snel onder controle en kon vermijden dat het vuur zich verder verspreidde, maar er was wel heel wat rookontwikkeling ontstaan. De rook kon zich ook naar boven verplaatsen waardoor uit voorzorg alle bewoners van het appartement geëvacueerd werden.

De brandweer had heel wat werk met het verluchten van het appartementsgebouw omdat ze verdieping per verdieping moesten werken. Dit nam enige tijd in beslag, maar de rookschade in het gebouw bleef wel beperkt. De bewoners kunnen vandaag nog allemaal opnieuw hun woning betreden. De Duivenkeetstraat was wel afgesloten voor het verkeer.